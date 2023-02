Calcio, Eccellenza. Modica solo pari col Milazzo

Modica-Milazzo: 1-1

Marcatori: 13’ Agodirin; 75′ Khari (rigore)

Modica: Giuseppe Misseri, Scrugli, Butera, Salvatore Misseri (85′ Pappalardo), Vindigni, La Cognata, Mincica, Pellegrino (80′ Sangarè), Agodirin, Falco (80′ Lorenzo), Prezzabile (80′ Guerci). All. Betta

Milazzo: Lo Monaco, Muzzo, Gitto, Gazzè, Leo, Matinella, Jantus, Crifò (68′ Lo Presti), Kari, Arena, Romolo (85’Spaticchia). All. Venuto

Arbitro: Zangara di Palermo

Il Modica “regala” punti anche al Milazzo che dal “Vincenzo Barone” porta via un punto. Finisce uno a uno è questo lascia capire che in casa rossoblù le cose non sono cambiate nemmeno col ritorno di Giancarlo Betta. I play pff sono fortemente a rischio, insomma. Il Modica passa al 13’ con una bella azione partita da centrocampo e finalizzata grazie ad una bella giocata di Agodirin. I locali non affondano e nel secondo tempo, alla mezz’ora, concedono un fallo in area al Milazzo. Il conseguente calcio di rigore battuto da Khari va a segno. Poi nulla più se non che al Modica manca la vittoria da cinque domeniche.

