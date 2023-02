Acate, Prossima aderisce al progetto amministrativo di Fidone

E’ stato sottoscritto, nella sede di Prossima, un accordo programmatico tra il candidato a sindaco di Acate Gianfranco Fidone e i rappresentanti della stessa associazione in vista delle prossime elezioni amministrative.

A commentare l’accordo sottoscritto è lo stesso Fidone: “Da quando abbiamo ufficializzato il nostro progetto “Acate, punto a capo” abbiamo raccolto grande entusiasmo e ci siamo confrontati con i tanti gruppi che animano la vita politica, sociale e culturale di Acate. Con Prossima abbiamo trovato unione di intenti sul programma e su alcuni punti caratterizzanti che inserirò nel nostro progetto amministrativo. Un’unione di intenti che si basa sull’ecologia e sull’attenzione ambientale, basti pensare ai recenti uragani che si sono abbattuti sul territorio o alle criticità per la raccolta dei rifiuti”.

“Sono tanti i temi e soprattutto le proposte – afferma il Presidente di Prossima, Giovanni Sarrì – che Prossima porta nel progetto di Gianfranco Fidone, per una Acate diversa, e che saranno approfonditi nel corso degli incontri con i cittadini in questi mesi. Mi riferisco al decoro urbano, all’attenzione che necessitano le periferie e Marina di Acate, agli interventi per contrastare le nuove povertà, la dispersione scolastica e l’abbandono del patrimonio pubblico”.

“Acate deve tornare al centro delle politiche provinciali e regionali – afferma Fidone – e occorre autorevolezza e competenza in tutti i tavoli istituzionali, come G.A.L. Valli del Golfo, S.R.R. A.T.O. 7 Ragusa, assemblea dei sindaci del Libero Consorzio nonché occorre un collegamento che rendiconti al consiglio comunale e ai cittadini i percorsi intrapresi. Il nostro progetto amministrativo, mentre gli altri parlano di nomi e incarichi, cresce e si irrobustisce”.

