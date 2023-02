Comitato Ragusa-Catania. Verso l’apertura dei cantieri

La procedura prosegue positivamente nel suo iter per quanto riguarda il raddoppio della Ragusa-Catania ed è ormai alle battute finali per quanto riguarda la fase di perfezionamento dell’aggiudicazione presso la “Direzione Appalti e Acquisti” di Anas. La stipula dei contratti sarà a breve conferita al Rup, ing. Luigi Mupo, che potrà procedere alla consegna delle attività agli appaltatori.

Tuttavia, affermano dal Comitato Rg-CT, il Rup ha comunque la possibilità di far partire i cantieri in via d’urgenza prima della stipula dei contratti così come prevede il Decreto Semplificazioni nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti da parte di Anas.

Pertanto, il Rup, in forza di legge e forte delle facoltà conferitegli dalla determina di Anas, potrebbe accelerare i tempi consegnando i lavori e darne dopo le comunicazioni di rito ad Anas.

Nel frattempo, procedono sempre più speditamente le attività propedeutiche all’apertura dei cantieri come la presa di possesso attraverso l’acquisizione dei terreni, le bonifiche di interferenze e la perimetrazione dei cantieri del tracciato come, tra l’altro, è possibile riscontrare lungo diversi tratti di viabilità della “vecchia” statale.

