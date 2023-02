Rottamazione e pace fiscale. A Ragusa evento formativo Anc

Torna a essere riproposto un appuntamento formativo di grande spessore promosso dall’Associazione nazionale commercialisti di Ragusa che, seppur programmato venerdì 10 febbraio, non si era potuto tenere a causa del maltempo. Il nuovo appuntamento, adesso, è stato fissato per domani, mercoledì 22 febbraio, dalle 15 alle 19 a Poggio del sole, sulla Provinciale 25 Ragusa mare, al chilometro 5,7. Ci sarà Rosanna Acierno, professionista ben conosciuta dagli iscritti Anc e dai commercialisti della provincia iblea, che farà “Il punto sulla rottamazione e pace fiscale”. Ad aprire i lavori i saluti istituzionali del presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, e quelli del presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del territorio ibleo, Maurizio Attinelli. I focus della giornata formativa saranno centrati su: la riapertura della rottamazione dei ruoli, lo stralcio dei ruoli sino a mille euro; il ravvedimento operoso speciale; la sanatoria degli errori formali; la definizione degli avvisi bonari; la definizione degli accertamenti con adesione; la definizione degli avvisi di accertamento; la definizione degli avvisi di recupero dei crediti d’imposta; la regolarizzazione degli omessi versamenti per le rate da istituti deflativi del contenzioso; la definizione delle liti pendenti; e altro ancora. “Recuperiamo – commenta il presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino – un appuntamento che era atteso con grande trepidazione dai nostri iscritti e, per questo motivo, ci aspettiamo una giornata ricca di contenuti che ci consentirà di aggiornare ulteriormente le nostre specifiche competenze su una materia di ampio respiro”.

