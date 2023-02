A Monterosso bambini in maschera

Nei locali della palestra di via Trento ieri sera con inizio alle 18,30 , organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco, si è svolta una simpatica e divertente festa in maschera per tutti bambini. Una manifestazione ricca di intrattenimenti. Dopo la colorata sfilata dei bambini in maschera si è esibito il coro Mariele Ventre di Ragusa. Ha poi fatto molto divertire tutti i presenti il giocoliere ed artista di strada Antonio Carnemolla . Presenti oltre a tate famiglie con i loro piccoli il primo cittadino Salvatore Pagano, il suo vice, Concetta Giaquinta e l’assessore Giuseppina Carnibella.

