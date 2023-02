La Virtus Ispica cede il passo alla capolista Nuova Igea

“E’ già difficile lottare contro una squadra come la capolista Nuova Igea. Se poi ci si mette anche la terna arbitrale, con una serie di decisioni cervellotiche e oggettivamente errate che ci hanno penalizzato, allora l’impresa da compiere diventa semplicemente impossibile”. Così il commento del tecnico della Virtus Ispica, Giuseppe Trigilia, dopo il 2-0 subito ieri al Comunale di Pozzallo dalla prima della classe del girone B del campionato di Eccellenza. “Posso senz’altro affermare – continua il tecnico giallorosso – che la mia è stata una squadra che ha saputo tenere testa alla capolista. Soprattutto nella ripresa, li abbiamo sottomessi per lunghi tratti. Per questo, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi che, come sempre, mi hanno seguito, hanno interpretato la partita così come avevo chiesto loro di fare. Se ritornassi indietro, farei già tutto quello che ho fatto, la preparerei così come è accaduto in settimana, limitando le giocate degli esterni offensivi e orientando le loro giocate verso l’interno. E’ chiaro che, poi, in alcuni casi, la differenza l’hanno fatta le individualità ed ecco che la Nuova Igea ha fatto valere il proprio peso specifico riuscendo ad andare a segno per ben due volte. E noi, che abbiamo avuto pure due occasioni limpidissime, non le abbiamo sfruttate come avremmo dovuto. Con una prestazione come quella di ieri, comunque, abbiamo dimostrato di meritare la categoria. Vedremo che cosa riusciremo a fare nei prossimi turni, a partire da una gara che vale doppio come quella di domenica sul campo dell’Acicatena”.

Salva