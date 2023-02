Comiso Calcio in formissima, due gol che valgono 3 punti

Città di Comiso calcio in formissima, dopo una settimana di allenamenti e presa di fiducia, specialmente dopo il grande pareggio conquistato domenica scorsa, e la vittoria rimediata ieri pomeriggio tra le mura amiche dello stadio Peppe Borgese, contro l’Acicatena, match valido come settima giornata di Ritorno.

Risultato finale: Città di Comiso 2 (Diara 32’ 1T- Diallo 7’ 2T)- Acicatena 0

“Stiamo continuando il percorso iniziato già la scorsa settimana contro l’Igea, una delle squadre più forti del girone, riuscendo ad ottenere un pareggio importante- ha dichiarato il mister Francesco Tudisco- “Ieri abbiamo giocato una partita inizialmente non facile né semplice, specialmente sotto l’aspetto mentale. La squadra ha dei picchi di concentrazione con le big, e dei cali con le squadre che si trovano in basso alla classifica. Perché? Perché sicuramente quando si gioca con la prima in classifica si ha una concentrazione massimale diversa rispetto alle altre. Ed io sono il primo a dire che questa concezione è sbagliata: occorre avere la stessa concentrazione, a prescindere da chi hai di fronte, indipendentemente dall’avversario.

Sono contento, perché abbiamo disputato una gara dove abbiamo messo del contenuto e cambiato sistema di gioco, anche perché con questo cambiamento attendevo delle risposte importanti. Era fondamentale vincere e soprattutto dimostrare a noi stessi che siamo una squadra orgogliosa, viva, giovane e di qualità, una squadra che vuole quanto prima raggiungere la salvezza e penso che ci siano tutte le qualità per poterla ottenere. Per quanto riguarda i marcatori, il primo a sbloccare il risultato è stato Diara, che io considero un ottimo giocatore, classe 2001, uno dei giovani più promettenti di questa categoria, e ieri avevamo tanti ragazzi giovani. Questo è un fattore che mi rende orgoglioso, in quanto vedo che interpretano bene ciò che si deve fare e vanno a sviluppare poi quello che hanno appreso nel corso della settimana. Dobbiamo continuare su questa strada e su questo percorso. Sono contento anche per Diallo, perché si sta confermando un giocatore importante per noi, e credo che sia un riferimento dove la squadra si può fortificare sempre di più.

Questa settimana sarà per così dire “corta”, in quanto il nostro prossimo impegno sarà sabato contro il Real Siracusa Belvedere, e già da oggi abbiamo iniziato gli allenamenti. Sarà uno scontro dove i punti iniziano a diventare pesanti e hanno una valenza doppia. L’avversaria è tosta, e ha sempre fatto bene specialmente quando gioca in casa. Ma noi dobbiamo essere consapevoli delle nostre forze”.

