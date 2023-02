Calcio. Il Santa Croce torna da Milazzo con un punto

Il Santa Croce calcio torna da Milazzo con un punto, ma, soprattutto con una ritrovata mentalità di gioco che era mancata sabato scorso contro il Palazzolo.

Gli uomini di mister Gaetano Lucenti hanno fatto vedere fin dai primi minuti di gioco di essere ben determinati e la prima emozione della gara la regalavano proprio i biancazzurri con un’incursione di Nelsio Correia il cui tiro terminava sull’esterno della rete. Il Cigno, però, subiva poco dopo la rete dei locali su un calcio piazzato, ma nel finale di tempo, raddrizzavano il risultato grazie ad un’autorete su un cross di Pitanza. Ad inizio ripresa il Santa Croce falliva il raddoppio con un colpo di testa di Sene Pape che con la porta sguarnita, indirizzava la palla incredibilmente fuori di poco. Il raddoppio dei biancazzurri arrivava, comunque, subito dopo, grazie ad un’imbeccata di Sene Pape per Cortés il quale con un delizioso pallonetto beffava il portiere locale. Quando la gara sembrava essere indirizzata sulla seconda vittoria esterna dei biancazzurri, i locali a sette dal termine trovavano la rete del pareggio e al triplice fischio finale ai concretizzava la spartizione dei punti.

Di seguito l’analisi di mister Gaetano Lucenti

“È stata una partita tosta, giocata in un ambiente carico e abbastanza caldo. I ragazzi hanno volevamo conquistare un buon risultato ed è stato un vero rammarico vederci sfuggire la vittoria ad una manciata di minuti dalla fine della gara. Se oggi avessimo conquistato i tre punti, penso proprio che non avremmo rubato nulla, ma abbiamo subito il pareggio nell’unica loro azione importante del secondo tempo e ci siamo dovuti accontentare di un solo punto. Sono soddisfatto perché oggi ho visto dei segnali di crescita mentale nei miei ragazzi che sono ritornati ad avere quella voglia di vittoria che era mancata sabato scorso. Oggi non era affatto facile contro un Milazzo che voleva a tutti i costi vincere. Siamo subito passati in svantaggio su palla inattiva, ma siamo stati bravi a raddrizzare la partita prima della fine del primo tempo e ad inizio ripresa abbiamo ribaltato il risultato. Dopo il nostro vantaggio abbiamo avuto delle occasioni per chiudere la partita, ma le abbiamo mancate, così a otto minuti dalla fine abbiamo subito il pareggio. Ci prendiamo questo punto, ma soprattutto, sono contento che la squadra abbia reagito dopo il brutto scivolone di sette giorni fa. Adesso dobbiamo continuare ad avere questo atteggiamento, anche nell’importante gara di sabato prossimo quando affronteremo in casa la Rocca Acquadolcese e sarà importante non fallire questo appuntamento. Da martedì, quindi, dobbiamo lavorare per preparare al meglio questa partita e in settimana dovremo recuperare le forze fisiche e mentali per presentarci pronti ad affrontare un confronto difficile e fondamentale per il percorso che ci porta verso la salvezza”.

