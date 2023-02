Il Carnevale chiaramontano è entrato nel vivo

Folla di visitatori già ieri sera per la prima serata con la sfilata del carro allegorico e del gruppo mascherato il cui arrivo in piazza Duomo è stato salutato da applausi calorosi. Si replicherà oggi pomeriggio con una novità. Dalle 17,30, infatti, la sfilata sarà caratterizzata dalla presenza dei Tamburi imperiali di Comiso e dei Tamburi Kamarinesi. Alle 20, poi, è prevista l’apertura dell’angolo food nel contesto della XXXIX edizione della Sagra della salsiccia con la possibilità di degustare la gelatina, “maccarruna co sugu ri maiale” e il panino con la salsiccia, il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino. Già ieri sera, il villaggio del gusto è stato preso d’assalto dalle molte persone presenti che poi si sono fermate a ballare sino a notte fonda sulla musica del gruppo dei deejay che ha dato il meglio di sé sul palco. Questa mattina, intanto, per celebrare Re Burlone, le iniziative promosse dall’associazione Namastè con la sfilata di tutti i piccoli in maschera oltre a canti e balli in piazza. Domani il Carnevale chiaramontano prosegue con i riflettori puntati sulla Sagra della salsiccia e quindi l’apertura dell’angolo food a partire dalle 20. Poi, il Carnival night con i dj chiaramontani Pico la Mirandola e Johnny Lounge | Viktor I. B2B Salvatore Scifo from enter, Giuseppe Caruso | Xtyna Vox dj. Ospite speciale di domani il dj Provenzano che ha mixato tutte le compilation di m2o e ha ottenuto 4 dischi d’oro. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Cutello sta seguendo con la massima attenzione la realizzazione di questi appuntamenti, con il sostegno dell’Ars, e la collaborazione della Pro Loco, del consorzio Chiaramonte e dell’associazione Namastè.

