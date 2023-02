Giancarlo Betta torna sulla panchina del Modica Calcio. La società rossoblu ha scelto di tornare a puntare sul tecnico siracusano per guidare la squadra nel proseguo della stagione.

Betta, protagonista lo scorso anno nella cavalcata dei rossoblu dalla Promozione all’Eccellenza e nel successo in Coppa Italia regionale, ritorna sulla panchina modicana dopo due mesi dalla sconfitta casalinga contro la Nuova Igea Virtus.

Per il tecnico di Siracusa, ritornare a guidare il Modica Calcio significherà ampliare il suo bilancio in rossoblu. Il match di domenica prossima al “VincenzBarone” contro il Milazzo rappresenterà la 42esima panchina modicana, dopo le 26 dello scorso anno in Promozione e le 15 del girone d’andata del torneo di Eccellenza, con un ruolino di ventinove vittorie, quattro pareggi ed otto sconfitte, 101 goal realizzati, 25 reti subite e 91 punti totalizzati complessivamente.

Salva