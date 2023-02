Il tango tra attività dell’Associazione Familiari Alzheimer

RAGUSA. È risaputo che ballare fa bene, fa acquisire una migliore mobilità e migliora il rapporto con sé stessi e gli altri apportando benefici sia per il corpo che per la mente; Riabilitango, ossia la Tangoterapia, va ancora oltre questi principi ed è utilizzato come terapia di accompagnamento, con ottimi risultati, nella riabilitazione da patologie neurodegenerative.

La Tangoterapia è particolarmente indicata per le persone affette da morbo di Parkinson e declino cognitivo in quanto questa tecnica aiuta a contrastare i sintomi tipici della malattia favorendo una corretta postura, migliora l’equilibrio e la coordinazione e con evidenti risultati anche dal punto di vista psicologico.

Dal mese di marzo e fino a tutto maggio il progetto Riabilitango, già collaudato come valida pratica terapeutica, sarà avviato anche a Ragusa promosso dall’AFAR, Associazione Familiari Alzheimer Ragusa; le sedute saranno condotte da Gianna e Gianni Criscione, Maestri di Tango Argentino qualificati, associati AIPTA, Associazione Italiana Professionisti di Tango Argentino.

“Con la nostra esperienza nella gestione organizzativa di corsi di Tango Argentino – ci dicono Gianni e Gianna Criscione – abbiamo voluto portare a Ragusa, e i primi in Sicilia, la Tangoterapia quale progetto di valenza sociale al fine di promuovere il miglioramento della salute ed un senso di benessere alle persone che lo praticano.”

“Vogliamo dare questa opportunità – ci dice Virginia Lo Magno, presidente di Afar – ai nostri soci, a tutte le famiglie con persone affette da patologie neurodegenerative che possono essere interessate ed a chiunque vuole avvicinarsi a questa tecnica terapeutica efficace e piacevole. Notevole anche il vantaggio per i familiari in quanto possono beneficiare di un senso di benessere generale dei loro familiari”.

Per informazioni chiamare la segreteria dell’Afar al 333 121 0542 oppure mail afarragusa@gmail.com.

