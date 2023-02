Chiavola(PD): “Circonvallazione Ibla sempre chiusa al traffico”

Continua a essere chiusa al traffico la circonvallazione di via Ottaviano a Ibla, cruciale via di transito a servizio del quartiere barocco ma anche per i flussi veicolari provenienti da fuori Ragusa, in particolare da San Giacomo, Giarratana e Palazzolo. “Il provvedimento – dice il capogruppo del Pd al Consiglio comunale, Mario Chiavola – si è reso necessario per lo smottamento che ha interessato il costone limitrofo alla chiesa di Santa Maria dei Miracoli. Provvedimento sacrosanto. Al contempo, però, vorremmo comprendere che cosa si stia aspettando per rimettere in sesto la parte di costone interessata dallo smottamento e quali sono i provvedimenti d’urgenza che si stanno attuando. Magari ci sarà sfuggita qualcosa dal punto di vista della comunicazione proveniente dal palazzo ma non mi pare che stia procedendo con celerità per risolvere una situazione che sta creando parecchi disagi. Ci attendiamo, dunque, delle risposte su un fronte che è mirato a far sì che la viabilità esterna alla città antica possa essere ripristinata come prima”.

Salva