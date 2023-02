Modica. Chiesto lo stato di calamità

Il Comune di Modica ha richiesto ufficialmente, attraverso il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, lo stato di emergenza e calamità naturale a seguito dell’ondata anomala di maltempo che ha flagellato l’intero territorio comunale, e ha prodotto enormi danni a infrastrutture pubbliche e immobili privati, incidendo in modo assai penalizzante sul comparto produttivo, agricolo e zootecnico. Un’azione dovuta – ha commentato il Commissario Straordinario – dopo aver constatato gli enormi danni subìti da centinaia di case e aziende in tutto il territorio a seguito dell’eccezionale evento meteo causato dal ciclone mediterraneo “Helios” verificatisi in data 9 e 10 febbraio 2023. Sui luoghi anche il Presidente della Regione, Renato Schifani, per portare la sua vicinanza alla popolazione colpita e garantire un pronto ristoro.

