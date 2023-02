Avimecc Volley Modica al lavoro per superare un momento delicato

Testa bassa e duro lavoro. È questo lo stato d’animo con il quale l’Avimecc Volley Modica torna in palestra per preparare la difficile trasferta al “PalaJacazzi” di Aversa dove il sestetto di coach Giancarlo D’Amico, domenica sarà ospite della Wow Green House per il secondo turno consecutivo lontano dal “PalaRizza”

Le due sconfitte consecutive con Lecce e Roma hanno lasciato un po’ di amaro in bocca in tutto l’ambiente biancoazzurro che ora si aspetta una reazione da una squadra che in questo campionato ha avuto troppi alti e bassi.

Per i biancoazzurri le prossime saranno delle settimane molto impegnative che andranno affrontate con grinta e spirito giusto per provare a recuperare in classifica.

La gara di Aversa, dunque, è molto delicata e un risultato positivo sarebbe un buon viatico per il morale del sestetto modicano che deve dare tutto in questo finale di stagione. L’intero gruppo è molto dispiaciuto per il momento poco felice che ha praticamente azzerato le tre vittorie di fila ottenute prima dei due k0, ma l’obiettivo di tutti è quello di uscire al più presto da questo momento difficile e per farlo servono tanto lavoro e che la squadra lavori da squadra e che tutti si aiutino a vicenda, perchè anche la dirigenza è convinta che questo gruppo può sicuramente dare molto di più e ha molti margini di crescita, ma ora i margini di errore sono ridotti al minimo ed è arrivato il momento di dimostrare in campo il proprio valore.

