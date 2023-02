Ispica. Tornano gli astrofili nel plesso primaria Sant’Antonio

È in programma mercoledi 15 febbraio nei locali del plesso primaria Sant’Antonio, Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Ispica, un’attività di osservazione dei corpi celesti (Marte, Giove, Saturno, Venere, Luna) con particolare riferimento alla Cometa denominata C/2022 E3 (ZTF). La platea dei fruitori è costituita dagli alunni delle classi 5 sez. C/D. L’attività didattica, a cura dell’associazione astrofili di Noto, giunge a coronamento del percorso didattico di scienze in cui sono stati trattati argomenti inerenti l’universo ed il sistema solare. Salvo avverse condizioni meteo e sperando in un’ottimale visibilità, l’attività di osservazione dei corpi celesti si svolgerà domani con l’ausilio di due telescopi messi a disposizione dagli astrofili. L’attività, sostenuta dal Dirigente Scolastico Alberto Moltisanti, oltre ad una valenza didattico-scientifica, rappresenta un piacevole momento di aggregazione tra alunni reso possibile grazie alla disponibilità dei docenti Erica Medici, Letizia Gregni, Cinzia Monaco e Lino Quartarone docente di scienze e tecnologia delle classi interessate.

