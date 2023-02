Maltempo. Punta Braccetto isolata, fa la conta dei danni

Isolati. Con l’unica strada di accesso all’interno dell’area demaniale di Randello. Punta Braccetto fa la conta dei danni all’indomani del ciclone che ha devastato la Sicilia orientale. A Punta Braccetto l’unica strada di accesso è “sbarrata” all’ingresso del ponte che collega i due territori. Un cedimento strutturale ha provocato una vera e propria voragine. Il presidente del movimento civico territorio a Marina, Angelo la Porta, chiede al genio civile e al comune di attivare, da subito, una taske force. “Siamo dinanzi ad un disastro annunciato – incalza La Porta – con decine di segnalazioni circa la presenza di detriti sull’alveo del torrente. La pioggia torrenziale ha provocato il cedimento della strada. E’ chiaro che i cittadini, le attività commerciali e gli operatori turistici non possono attendere le lungaggini della burocrazia o peggio ancora del sindaco Cassì che scarica le responsabilità ad altri enti. Servono risposte celeri e immediate”. Un territorio devastato dalla furia dell’acqua. “La presenza di turisti, tutto l’anno, all’interno dei campeggi di Punta Braccetto è un valore aggiunto per il territorio .-aggiunge La Porta – Il comune si deve attivare per risistemare la viabilità e riaprire nel più breve tempo possibile il ponte

