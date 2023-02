Calcio, Promozione. Frigintini sconfitto a Priolo

PRIOLO 2

FRIGINTINI 0

PRIOLO: D’Alessio, Costa (70′ Monterosso), S. Bonaccorso, Musso, Conti, Di Dio, Cassia (55′ Di Natale), Giarratana (78′ G. Bonaccorso), Porchia (88′ Castrogiovanni), Rossitto (83′ Busà), Andolina. All. Domenico Porchia

FRIGINTINI: Caruso, Monopoli (61′ Tumino), Iozzia, Fusca (68′ Gugliotta), Pianese, Di Martino, Sangiorgio, Buscema (73′Ruscica), Calabrese (49′ Caccamo), Noukri, Giurdanella. All. Samuele Buoncompagni

Arbitro: Andrea Alessandra (Sez. Aia di Enna); Assistenti: Blanco e Dell’Aiera (Sez. Aia di Acireale)

Reti: 30’ Rossitto, 51’ Giarratana

Seconda sconfitta consecutiva per i rossoblù del Frigintini calcio, questa volta in trasferta contro il Priolo 2-0, ma mai come in questa occasione il risultato si può definire bugiardo. Primo tempo: azioni-gol del Priolo una, rete 1; Frigintini azioni gol cinque più due potenziali calci di rigore, reti 0. Sta tutto in queste cifre la sconfitta della squadra di Samuele Buoncompagni che ha tentato fino alla fine (pressing di un quarto d’ora nelle fasi finali della gara) di riagguantare i padroni di casa ma senza successo. Primo tempo, allora, e al 6’ Sangiorgio in contropiede fa il vuoto e in area di rigore appoggia a Fusca che non controlla bene e a pochi metri dal portiere ospite fallisce la prima occasione. Al 10’ Buscema sfiora il palo alla destra di D’Alessio e al 17’ un fallo da calcio di rigore su Iozzia non viene sanzionato dal direttore di gara. Poco prima Caruso aveva toccato il primo pallone per bloccare un cross proveniente dalla sinistra. I rossoblù controllano la gara e si impongono nel gioco per creare occasioni come quella al 26’ quando Noukry viene stretto fra due avversari in area di rigore del Priolo ed anche in questa circostanza l’arbitro sorvola. Al 30’, invece, il Priolo si propone sulla destra cross al centro che sorprende i difensori rossoblù ed è facile per Rossitto appoggiare di testa in rete il pallone del vantaggio. L’ultima azione degna di nota del primo tempo è ancora di marca rossoblù con Sangiorgio che va via in contropiede, ma davanti all’estremo difensore ospite angola troppo il pallone che termina sul fondo. I secondi 45’ si aprono con un’azione in contropiede del Priolo che sfiora il raddoppio e sulla ripartenza Sangiorgio colpisce il palo alla sinistra del portiere locale e l’azione del pareggio sfuma. Non sfuma invece l’affondo del Priolo con Giarratana che anticipa Di Martino e realizza il 2-0. Su questa azione si spegne la linearità del gioco dei rossoblù, che continuano ad attaccare ma senza raziocinio e la formazione locale che nette in atto continui interruzioni di gioco. L’ultimo quarto d’ora è, comunque, un assedio dei rossoblù alla porta della formazione locale. Di gol, però, nessuna traccia e al triplice fischio finale del diretto di gara il risultato è impietosamente (per il Frigintini) bloccato sul 2-0 per il Priolo.

Nella foto il sorteggio campo prima della gara Priolo vs Frigintini.

