Virtus Ispica domani in campo a Mazzarrone

“Non sono state giornate semplici a causa del maltempo. Ma non per questo ci siamo fatti fermare. Questa mattina siamo regolarmente in attività per l’allenamento di rifinitura e questo ci consentirà di prepararci al meglio per la sfida di domani sul campo del Mazzarrone”. E’ quanto afferma il tecnico della Virtus Ispica, Giuseppe Trigilia, in vista del match di domenica (inizio gara alle 15) al Comunale della cittadina etnea, valido per la 21esima giornata del girone B del campionato di Eccellenza. “Sappiamo che ci troveremo di fronte a una squadra molto motivata – spiega l’allenatore giallorosso – che, nel suo ruolo di matricola, si è ben calata in questo campionato e che, tra l’altro, è reduce da un buon successo esterno sul campo del Comiso. Quindi, per quanto ci riguarda, proveremo a vendere cara la pelle. D’altro canto, abbiamo consapevolezza, al di là delle sconfitte, di essere in crescita e questo ci deve spronare a dare sempre di più. Ricordo che abbiamo tenuto testa al Taormina, disputando una buona gara, rispetto a cui cercheremo di ripeterci per tentare di portare a casa qualche punto. Tra l’altro, dagli ultimi test effettuati, ho potuto appurare come il rendimento del nostro gruppo sia notevolmente migliorato e questo deve essere un incentivo ulteriore a fare bene. Ci riproponiamo, dunque, con rinnovato slancio e siamo convinti di potere dire la nostra. La squadra ha voglia di fare punti e sono certo che a Mazzarrone ce la giocheremo. Proveremo le soluzioni offensive, i movimenti difensivi e le scelte tattiche migliori per cercare di dire la nostra”.

