Sabato 18 febbraio “Ragusa in maschera”

Si svolgerà in occasione del fine settimana di Carnevale, Sabato 18 febbraio, la prima edizione di “Ragusa in maschera”, una serata di musica e divertimento ideata e organizzata dalla Consulta Giovanile. L’evento si svolgerà in Piazza San Giovanni a partire dalle 22:00.

“Questa serata, dichiara Giovanni Rosso – membro della Consulta ed ideatore dell’evento – è un tentativo della consulta di portare lo spirito goliardico e divertente del Carnevale anche a Ragusa, regalando ai giovani una serata di musica, body painting e assoluto divertimento, nel cuore della città”.

“Entusiasta – dichiara Simone Diquattro, presidente della consulta- che la consulta giovanile abbia dato un segnale proponendo e organizzando in tempi record un evento che ha l’obiettivo quanto meno di iniziare a rivitalizzare il nostro centro storico. Un ringraziamento va ai membri della consulta che hanno collaborato, al Comune di Ragusa e alla ditta Despar per il sostegno economico”.

