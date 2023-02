Monterosso Almo. Salvata una famiglia rimasta isolata in casa

Provvidenziale l’intervento dei Rangers Europa di Monterosso – Protezione Civile che grazie al loro intervento supportati da una squadra dell’Enel hanno liberato in contrada Montagna, territorio di Monterosso, una famiglia rimasta bloccata nella loro abitazione . Per le forti raffiche di vento e per le piogge torrenziali un albero di alto fusto è stato sdradicato abbattendosi sul cancello e sulla porta di ingresso, unica via di uscita, dell’abitazione rurale bloccando dentro le persone che vi abitavano . L’albero cadendo ha anche abbattuto un palo della luce e tranciato i relativi fili. È stato necessario che intervenisse da Ragusa una squadra dell’Enel per interrompere la erogazione dell’ energia elettrica. Messa in sicurezza la zona gli uomini dei Rangers e dell’Enel hanno aperto con i loro attrezzi un varco e liberato gli occupanti. Accompagnati a Monterosso

sono stati tranquillizzati , aiutati a fare la spesa e riaccompagnati in casa in campagna già messa in sicurezza e ridata la corrente elettrica . Nella foto la casa in contrada Montagna oggetti dell’intervento.

Salva