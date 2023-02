“Lo stabilimento bruciato” sfida il maltempo e resta ancora in piedi

(Foto del 10/02/2023, 10:15)

La Fornace Penna, nonostante il maltempo, è ancora in piedi con tutta la sua imponenza e bellezza. A seguito delle ultime notizie dove si riportava la caduta definiva dello “stabilimento bruciato” di contrada pisciotto, molti appassionati e residenti hanno sfidato il maltempo che nelle ultime ore sta colpendo la punta più a sud della Sicilia, per andare a verificare di persona le condizioni della vecchia fornace, divenuta simbolo della serie tv del Commissario Montalbano. Lo “stabilimento bruciato”, con la sua storia centenaria, negli ultimi anni è stata motivo di molti dibattiti e appelli per la sua salvaguardia e messa in sicurezza, non ascoltati dai politici del momento, che spesso hanno deciso di fare orecchie da mercante e voltarsi dall’altra parte, contribuendo all’erosione di un preziosissimo gioiello di archeologia industriale. Fortunatamente, a crollare ieri per causa delle forti raffiche di vento che hanno raggiunto gli 80 km/h, non è stata tutta la struttura ma solo una parte. Insomma, quello di ieri era solo un falso allarme lanciato da un cittadino e riportato da molte testate giornalistiche, con la speranza di aver smosso gli animi di chi dovrebbe proteggere la storia della nostra comunità, prendano a cuore il ripristino di un luogo divenuto simbolo di un pezzo della Sicilia, molto spesso dimenticata e abbandonata a se stessa.

