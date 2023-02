Al “Verga” di Comiso celebrato il “Safer Internet Day (SID)2023”

All’Istituto Comprensivo Giovanni Verga è stato celebrato Safer Internet Day (SID) 2023. Una iniziativa sviluppata in oltre 100 nazioni di tutto il mondo per la sicurezza in rete istituita dalla Commissione Europea. In questo contesto si è svolto un importante incontro con le classi terze della secondaria di primo grado, mirato alla prevenzione del rischio sulla rete e per il contrasto al cyber bullismo, con la partecipazione della Dirigente scolastica la prof.ssa Maria Grazia Cafiso, dell’animatore digitale e vicepreside prof. Gigi Bellassai e del pedagogista dell’ASP di Ragusa Dott. Giuseppe Raffa. La DS prof. Maria Grazia Cafiso ha illustrato l’impegno della scuola Verga nella costruzione di una cittadinanza digitale consapevole con una serie di attività curriculari ed extra-curriculari con il coinvolgimento di esperti e istituzioni al fine di dare un supporto concreto alla crescita dei ragazzi nel rapporto con le tecnologie e con la rete. La DS ha anche anticipato che a breve, con il coordinamento del prof. Luigi Bellassai, sarà avviato il progetto Patente dello smartphone con l’obiettivo di valorizzare la cittadinanza attiva e partecipativa attraverso gli strumenti tecnologici e di attuare interventi tempestivi per evitare il consolidarsi di comportamenti inconsapevoli o cattive pratiche di utilizzo.

Prima dell’incontro – ha spiegato il prof. Bellassai – agli alunni delle classi è stato somministrato un questionario anonimo dal quale sono emersi alcuni elementi riflessione. In particolare gli alunni hanno evidenziato che le famiglie stanno loro accanto (93%) seppur il 23 % riferisce che a casa preferisce chiudersi nelle tecnologie, mentre il 47% rivela che lo smartphone è l’unico modo per restare in contatto con il mondo, mentre per il 75% di loro i social sono un modo per conoscere cosa stanno facendo in ogni momento della giornata amici e coetanei. Insomma pre-adolescenti che pur amando il rapporto con la famiglia e i genitori attribuiscono alla rete un grande ruolo relazionale nella loro vita, con tutti i rischi connessi. Il percorso sulla sicurezza in rete è connesso alle attività svolte come scuola amica dei bambini e delle bambine dell’UNICEF”

Giuseppe Raffa, pedagogista del laboratorio anti bullismi dell’ASP di Ragusa, ha posto l’accento su dove e in quale modo i minori trascorrono il loro tempo online? Come li proteggiamo dai predatori? Dal cyberbullismo e dai contenuti dannosi e inappropriati?

Raffa ha spiegato che la maggior parte dei minorenni e dei genitori ha una consapevolezza molto limitata, a volte nulla, della quantità di dati personali che inserisce in Internet, e, ancora meno, dell’utilizzo che altri potrebbero farne. Internet è una grande risorsa per creare contatti tra le persone in ogni parte del mondo. Ci permette di scoprire nuove ricette online, di trovare lavoro, gestire i nostri soldi, fare acquisti in altri paesi, fare ricerche per i compiti di scuola, pubblicare i propri pensieri su giornali online o “blog”, imparare tutto quello che non avremmo mai immaginato potessimo fare. Internet ha reso il mondo un posto più piccolo che può essere raggiunto con il tocco di un mouse. Allo stesso tempo però la connettività digitale ha reso i bambini facilmente avvicinabili attraverso i profili dei social media non protetti e i forum dei giochi on-line. Ciò consente ai criminali di restare anonimi – riducendo il rischio di essere identificati e perseguiti – ampliare le loro reti, aumentare i profitti e perseguire più vittime alla volta. È in gioco anche la privacy dei ragazzi, per questo è necessario rafforzare gli interventi degli esperti, rendere strutturale la formazione sull’uso consapevole del digitale e di internet oltre allo sviluppo di competenze trasversali in questo settore, che hanno bisogno di adulti competenti e impegnati in questa nuova e difficile sfida. La strada segnata dall’Istituto Comprensivo Giovanni Vega va nella direzione giusta e i risultati sono chiari ed evidenti.

Sono intervenuti all’evento il sindaco dei Ragazzi Biagio Columbo, il presidente del Consiglio comunale dei ragazzi Francesca Spadaro, la consigliera Martina Rosano e i docenti Emanuele Mannile,. Rosanna Bonavita e Maria Grazia Caruso.

