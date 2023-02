Scicli. Non asfaltati 300m della strada di c.da Scalonazzo

“Nel marzo 2022 il Comune di Scicli ha effettuato sulla Statale all’altezza dell’ingresso di Contrada Pisciotto Penna, come sulla Sampieri-– Fornace Scicli appena fuori l’abitato dei lavori stradali di rimozione della vecchia copertura cui è seguita una nuova posa in opera di asfalto.

Così per altri tratti. In Contrada Scalonazzo, appena dopo l’ingresso dalla S.P. 44 Sampieri – Pozzallo, invece, i lavori, per circa 300mt, si sono limitati a togliere il vecchio asfalto con la scarificatura del manto stradale senza procedere alla ricopertura.”

E’ quanto sostiene Graziana Stracquadanio della Camera del Lavoro di Scicli che sottolinea come con le piogge autunnali quei 300 metri sono diventati un’unica buca pericolosissima.

“Dopo numerose segnalazioni ai vigili urbani e all’URP, senza alcun riscontro, precisa la sindacalista, alcuni cittadini si sono rivolti alla Camera del Lavoro di Scicli per capire la situazione e allo stato dei fatti, in particolare, si sta cercando di comprendere come mai sia passato un anno e ancora la strada risulta essere in queste condizioni.

Ci si chiede: chi ha la titolarità dei lavori; se esiste una gara d’appalto; e chi è il soggetto responsabile per l’attuazione dei lavori.

Si teme per l’incolumità pubblica e prima che inizino i primi incidenti, questo pericoloso stato di cose deve essere risolto con l’immediato ripristino del manto stradale.

I cittadini devono essere tutelati e chi ha la responsabilità ad aver lasciato i lavori a metà dell’opera, deve immediatamente ripristinare il tratto di strada e metterlo in sicurezza.

La CGIL tutela i diritti dei cittadini che su larga scale fanno quotidianamente i conti con servizi pubblici scadenti.”

