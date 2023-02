Festeggia anche la Sicilia grazie al Lotto: nel concorso del 7 febbraio, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Modica, ha centrato un premio da 15.250 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 137,6 milioni dall’inizio dell’anno.

