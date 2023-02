Scuderi, Vittoria. Malfunzionamento semaforo, l’Ente latita

“E’ da più di sei mesi che segnalo il malfunzionamento del semaforo che insiste all’incrocio tra via Incardona con via Virgilio Lavore a Vittoria. Sono state presentate anche interrogazioni in Consiglio comunale, in particolare da parte della collega Monia Cannata. Ma l’Amministrazione latita da questo punto di vista. Mi chiedo: ma com’è possibile non riuscire a risolvere un problema così semplice?”. E’ il tenore dell’interrogativo sollevato dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, che, dopo l’ennesimo sopralluogo sul posto, ha preso atto di come, purtroppo, nulla sia cambiato. “E dire – aggiunge Scuderi – che stiamo parlando di un incrocio trafficatissimo, circolano parecchie automobili perché da qui si va al mercato ortofrutticolo, si va in prossimità del complesso residenziale dietro l’ex cooperativa Rinascita, e, ancora, si entra in città, a Vittoria. E’ uno snodo importante, quasi nevralgico, per la viabilità cittadina. E i semafori, nonostante le numerose sollecitazioni di cui ci siamo resi autori, non funzionano ancora. Quale il motivo di questa reiterata disattenzione? Tra l’altro, sono mesi che invio delle email alla polizia municipale, che interloquisco con gli interessati per capire perché non viene sistemato il semaforo, che raccolgo giustificazioni di vario genere mentre il tempo passa. Naturalmente, cresce il pericolo di confrontarsi con degli incidenti stradali, alcuni dei quali, purtroppo, si sono già verificati. Non si capisce perché l’Amministrazione comunale sperpera tanto denaro pubblico in iniziative effimere, taglia gli alberi della città non badando a spese, si occupa di tutto e di più e poi non trova lo spunto adeguato per ovviare a questo disagio. Neppure l’assessore alla Manutenzione Campailla, che dice sempre di essere in giro h24, si è accorto di come stanno le cose e di come sia necessario un intervento urgente? Direi che è perlomeno curioso. In ogni caso, sollecito l’Amministrazione a intervenire una volta per tutte”.

