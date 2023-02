Santa Croce Camerina. Iniziati interventi scerbatura e potatura

Sono iniziati già da diversi giorni i lavori di scerbatura sui cigli delle strade e negli spazi pubblici di Santa Croce Camerina. Perfettamente in tempo con l’avvento della bella stagione, l’Amministrazione, insieme agli uffici comunali, ha pianificato i lavori delle squadre che effettueranno i lavori da qui ai prossimi mesi. Si tratta di pubbliche vie, piazzette, senza dimenticare naturalmente gli interventi al cimitero comunale, ai quali si sommano i lavori di manutenzione che riguardano in particolare la sala autoptica, l’ufficio del custode oltre che la camera mortuaria. “I lavori di scerbatura e potatura – commenta il sindaco Peppe Dimartino – proseguiranno nei prossimi giorni e settimane e riguarderanno ovviamente anche l’area della fascia costiera che già nei prossimi imminenti ponti di primavera tornerà a ripopolarsi dei villeggianti, che in quelle zone hanno le proprie case di villeggiatura. Vogliamo farci trovare pronti e presentare la nostra città nella maniera più decorosa possibile”.

