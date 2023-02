Il coordinatore regionale Iv domani in provincia di Ragusa

Il coordinatore regionale di Italia Viva, l’onorevole Davide Faraone, sarà domani in provincia di Ragusa. Accompagnato dai coordinatori provinciali Marianna Buscema e Salvo Liuzzo, oltre che dalla consigliera comunale di Vittoria, Sara Siggia, l’on. Faraone sarà protagonista di alcune tappe nell’area iblea. In particolare, andrà a visitare alcune strutture che potrebbero essere utili per dare attuazione alle previsioni normative del “Dopo di noi”. A seguire, incontrerà a Comiso, all’Hotel El Homs Palace, i gruppi di Italia Viva presenti sul territorio ibleo. Nel corso della giornata, in più, avrà una serie di interlocuzioni di carattere politico in vista delle amministrative e incontrerà una rappresentanza degli autotrasportatori con cui farà il punto della situazione sul caro carburante. L’on. Faraone è componente della commissione Trasporti alla Camera dei deputati e sta predisponendo una serie di proposte da sottoporre all’attenzione del Governo. “Siamo soddisfatti – dicono Buscema e Liuzzo – di potere nuovamente accogliere in provincia di Ragusa l’on. Faraone sempre molto sensibile alle problematiche che noi gli prospettiamo. Il nostro intento è sempre quello di occuparci delle problematiche quotidiane delle persone che incontriamo periodicamente e che ci mettono a parte dei loro disagi. La nostra è una politica non fatta da passerelle ma di incontri che si prefiggono di fornire un aiuto concreto ai nostri interlocutori”.

