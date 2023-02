Calcio. Frigintini pronto ad affrontare il tosto Atletico 1994

Un pareggio (contro la Società calcistica Gela, allora capolista) e due successi nelle ultime tre gare e il Frigintini calcio respira un’altra aria. Sette punti che proiettano l’undici di mister Samuele Buoncompagni in una posizione di classifica più consona alle reali possibilità dei rossoblù che -tuttavia- non si sentono ancora appagati e intendono continuare la risalita. La vittoria di domenica scorsa, però, ha lasciato un po’ di apprensione per l’affaticamento che alcuni atleti hanno manifestato alla ripresa della preparazione. Una ripresa che per Pianese e compagni assume la valenza di un altro test probante e impegnativo. Il calendario, infatti, domenica pomeriggio con inizio alle ore 15:00 metterà di fronte i rossoblù ad un’altra formazione che sta lottando per le primissime posizioni: Atletico (Catania) 1994. Gli etnei occupano la terza posizione nella classifica del girone D del campionato di Promozione, a tre punti dalla seconda, e -da quello che riportano le fonti vicino alla società catanese- non hanno ancora perso (o quantomeno riposte) le speranze di un aggancio alla prima posizione. Un avversario tosto, motivato e tecnicamente molto valido quindi per i rossoblù che dovranno esprimersi al meglio se intendono mantenere ancora l’imbattibilità al Vincenzo Barone. La ripresa della preparazione ha visto tutti presenti e se si eccettua qualche problemino muscolare o di affaticamento che ha interessato qualche calciatore saranno tutti nella disponibilità del tecnico per la gara di domenica. L’impegno e il confronto ha generato all’interno dei componenti la squadra rossoblù molte aspettative e sicuramente ci sarà la possibilità di assistere ad un bel match. Per quanto riguarda la formazione, dovrebbe essere certo il rientro di Gigi Pianese (assente nell’ultima gara), mentre per quanto riguarda gli altri difensori e il centrocampo sono pochi i dubbi che potrebbero assillare l’allenatore rossoblù. Confermato Lorenzo Caruso in porta e gli esterni Monopoli e Iozzia, centrocampo con Fusca, Buscema, Noukri con la scelta degli under che -a questo punto- condizionerà quella degli altri tre da individuare (è una supposizione) fra Giurdanella, Caccamo, Sangiorgio, Calabrese, Navanzino. Intanto domenica scorsa fra i convocati alla gara vittoriosa contro lo Scordia per la prima volta è andato in panchina Yusypenko Oleksandr un ragazzo dell’Ucraina che si allena con il Frigintini da qualche mese. Ma le aspettative (molte) sono riposte in Kevin Sangiorgio che è ritornato a fare gol (domenica scorsa una doppietta) anche se continua a fallire il tiro dagli undici metri. Per dirigere il confronto è stato designato il signor Alessio Marino della sezione Aia di Acireale e gli assistenti saranno Riccardo Trupia e Calogero Milioto della sezione Aia di Agrigento.

