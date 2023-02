Catena Fiorello torna a Modica, città cui è legatissima e dove viene sempre con enorme gioia. Sabato 18 febbraio, Catena Fiorello sarà al Plaza Shopping per incontrare e chiacchierare con quanti (e sono in tantissimi) la leggono. Alla Mondadori BookStore del Plaza Shopping, al piazzale Bruno, dalle 16, la scrittrice siciliana firmerà le copie di ‘Ciatuzzu’, la sua ultima fatica letteraria, edita Rizzoli.

Un romanzo che narra con la forza delle parole e la capacità di usarle che è propria del talento di Catena Fiorello, una storia degli anni ’70. Quella di un bambino che cresce perdendo, suo malgrado, la forza dell’amore materno, che fa i conti con assenze e dolori da quando un terribile male gli porta la mamma e che quando, ragazzo, sembra avere trovato la sua dimensione e i suoi affetti, viene sradicato dalla sua Terra per andare in Belgio. Lontano dalla Sicilia dov’è nato e dove la mamma, sinché c’era, lo chiamava ‘Ciatuzzu’…

