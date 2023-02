Vittoria. Commissione Mercato, concluso l’iter

Il sindaco di Vittoria Francesco Aiello ha concluso l’iter delle procedure per la nomina dei componenti della Commissione del Mercato ortofrutticolo di Vittoria. L’ultima composizione risale al 2016 e secondo quanto disposto dal regolamento, i componenti rimangono in carica solo 4 anni. Per questo motivo il sindaco, già nei mesi scorsi aveva incardinato l’iter per la composizione del nuovo organismo, inviando alle organizzazioni di categoria la richiesta dei nomi da sottoporre alla sua valutazione per la nuova composizione. Dopo un’attenta analisi il Sindaco ha decretato la nomina della Commissione del Mercato.

La Commissione, tra l’altro, è chiamata a vigilare sul rispetto di quanto previsto dal protocollo di Legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” del 12 luglio del 2005; dal “Regolamento Antipizzo”, in quanto applicabile, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.20 del 27 febbraio del 2008; dal Codice etico per la promozione della cultura della legalità e trasparenza negli enti locali, “ Carta di Pisa”, approvata con delibera di Giunta comunale n. 204 del 12 aprile 2012; dal “Patto per Vittoria Sicura” stipulato tra Comune di Vittoria e Prefettura di Ragusa il 25 ottobre del 2018 e dal “Protocollo di legalità per il Mercato Ortofrutticolo di Vittoria” del 9 dicembre del 2014.

I compiti della Commissione sono: esercitare la vigilanza, compiere gli accertamenti e i controlli necessari e adottare e ratificare i provvedimenti relativi alle infrazioni al regolamento di mercato e alla legislazione vigente in materia e quanto altro necessario per il miglior funzionamento del mercato, nonché: proporre modifiche e miglioramenti da apporre alle attrezzature ed ai servizi di mercato per assicurare la massima produttività e la migliore efficienza anche sotto l’aspetto igienico-sanitario; esprimere il proprio parere sugli orari delle operazioni di mercato, sui criteri di massima, per le assegnazioni dei punti vendita, sui canoni di concessione dei punti vendita, sulle tariffe dei servizi di mercato, sul regolamento del mercato, sull’organismo del personale necessario al funzionamento dei servizi, su ogni altra questione riguardante il commercio nel mercato all’ingrosso e sull’osservanza delle norme di qualità igienico-sanitarie.

