Anffas Modica. Progetto di Servizio Civile “Vita Inclusiva”.

C’è ancora una manciata di giorni e poi, il 10 Febbraio 2023 alle 14.00, scadrà il termine per presentare la propria candidatura al progetto di Servizio Civile “Vita Inclusiva”.

È possibile aderire a questo progetto anche presso l’ Anffas Modica APS, associazione che da circa vent’anni gestisce un centro socio-educativo per persone con disabilità intellettiva e del neurosviluppo; un anno da dedicare agli altri quindi, ma anche a sé stessi, mettendo alla prova le proprie capacità ed imparandone di nuove, in un contesto giovane e stimolante in cui i volontari (di Servizio Civile e non) sono considerate vere e proprie risorse.

Spesso infatti, quando pensiamo alle persone con disabilità, lo facciamo con un po’ di pietismo ed è quindi normale che pensare di passare un anno al loro fianco faccia pensare ad attività puramente “assistenziali”; in realtà non è affatto così, i nostri ragazzi si dedicano con entusiasmo al teatro, allo sport, alla musica, alle uscite.

Inoltre, molte delle attività che abbiamo strutturato sono nate proprio grazie alle iniziative dei volontari di Servizio Civile che abbiamo avuto il piacere di ospitare e che, anche ad esperienza conclusa, si sono talmente legati alle persone conosciute qui dentro che hanno scelto di continuare a fare volontariato da noi.

Se quindi sei un/a ragazzo/a tra i 18 ed i 28 anni e vuoi fare questa esperienza, unica ed irripetibile, divertendoti in un contesto che sappia realmente valorizzarti non possiamo che consigliarti di scegliere la nostra associazione; ti garantiamo un anno diverso dagli altri che difficilmente dimenticherai!

È possibile presentare la propria candidatura a questo link: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/12/bando-ordinario-2022/

Domanda Servizio Civile: https://domandaonline.serviziocivile.it/

Per maggiori informazioni potete sempre contattarci tramite i nostri canali social (FB, Instagram), telefonare al numero 0932/762877, oppure venirci a trovare direttamente in sede in Via Circonvallazione Ortisiana 206 A/1.

