Raffaele Elia riconfermato direttore sanitario dell’Asp Ragusa

Il Commissario straordinario dell’ASP di Ragusa, Fabrizio Russo, con delibera del 25 gennaio 2023, ha prorogato l’incarico di Direttore Sanitario Aziendale a Raffaele Elia. Esso varrà per tutto il periodo della Gestione commissariale, cioè fino al 30 giugno prossimo o per un periodo minore, qualora le procedure di nomina del Direttore generale dell’ASP siano definite antecedentemente a quella data. Il provvedimento, che risulta immediatamente esecutivo, è stato notificato all’Assessorato regionale alla Salute e all’Unità operativa Risorse Umane per gli adempimenti consequenziali.

