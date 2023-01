15 milioni di euro per le aziende agricole siciliane

Grazie all’ennesimo emendamento alla finanziaria regionale presentato dall’Onorevole Ignazio Abbate, sono stati stanziati in favore dell’Assessorato allo Sviluppo Rurale 15 milioni di euro per l’anno 2023 destinati ad aiutare le aziende agricole messe in ginocchio dagli aumenti energetici e dall’inflazione che ha fatto impennare i tassi di interesse. In particolare 10 milioni sono destinati alle aziende di zootecnia da carne e serviranno a contrastare l’aumento degli approvvigionamenti energetici e delle materie prime registrati a seguito della guerra in Ucraina. “In questo modo – commenta l’Onorevole Abbate – andiamo a completare gli aiuti al comparto zootecnico visto che il mese scorso era stato varato un analogo provvedimento destinato però alla zootecnia da latte. Le aziende, spina dorsale dell’economia di gran parte del territorio siciliano, lamentano costi energetici ormai insostenibili a causa degli aumenti spesso ingiustificati e spropositati. In questo modo vogliamo vuole far sentire la nostra vicinanza agli imprenditori agricoli in maniera concreta”. I restanti 5 milioni di euro all’anno, invece, serviranno per l’abbattimento del 60% degli interessi passivi dei finanziamenti concessi dagli istituti bancari alle imprese per gli anni 2023 e 2024 e vedono come destinatarie tutte le aziende agricole di produzione e trasformazione. “Ringrazio i miei colleghi a partire da Carmelo Pace che hanno sposato questo nostro progetto e lo hanno votato in Commissione Bilancio”.

