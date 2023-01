Atto vandalico in Via Preside Prof. Giovanni Giangreco (zona Centro revisione Gurrieri) a Vittoria.

Da tempo erano state posizionate otto fioriere in cemento ma stanotte tre sono state svuotate e rubate.

E’ scomparsa anche la targa della via fissata su un tubo di acciaio zincato cementato che è stato tagliato, lasciando la strada non individuabile.

Purtroppo in questo ultimo periodo sono aumentati questi tipi di comportamenti incivili.

