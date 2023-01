Scoglitti. Vertice FdI con la marineria: “Sbloccare lavori per il porto”

Si è svolto lo scorso fine settimana un incontro tra il senatore Salvo Sallemi, il deputato regionale Giorgio Assenza e il capogruppo in consiglio comunale Alfredo Vinciguerra e gli esponenti della marineria di Scoglitti che hanno illustrato le criticità relative al porto.

“Si è trattato di un confronto ampio e articolato – dice Vinciguerra tirando le fila del vertice – con un settore importante dell’economia cittadina. Fratelli d’Italia è a disposizione della marineria con tutti i suoi esponenti in consiglio, all’Ars e in Senato. Il porto attende i lavori urgenti per l’annosa e atavica questione dell’insabbiamento così come si aspetta la partenza del progetto per la messa in sicurezza dell’infrastruttura. I tempi non sono più rinviabili e attendiamo che l’amministrazione comunale, per quanto di sua competenza, proceda ad avviare gli iter: noi siamo pienamente disponibili a collaborare nell’interesse di Scoglitti e della marineria. Su queste tematiche auspichiamo la piena unità per ottenere risultati per la nostra comunità”.

