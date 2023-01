Prezioso pareggio del Santa Croce calcio a Siracusa

Ottimo pareggio esterno per il Santa Croce calcio, nella seconda trasferta consecutiva, in casa del forte Siracusa. I “Leoni” locali sicuramente non si aspettavano un Santa Croce così volitivo che nel primo tempo ha ribattuto colpo su colpo ai più quotati avversari, per poi, nella seconda parte della gara, controllare e gestire il risultato. È stata la reazione voluta da mister Lucenti dopo l’immeritata sconfitta di sette giorni fa contro la Nebros, e l’undici biancazzurro, oggi in maglia nera, non ha proprio rubato nulla. Anzi negli ultimi minuti di gioco ha anche rischiato di vincere la partita, se il contropiede innescato da “Chichito” Correia, fosse stato sfruttato in maniera più cinica. La cronaca della partita inizia già dopo soli 45 secondi, quando i locali in contropiede passavano in vantaggio con un perfetto fendente di Ficarrotta. Il Cigno non si disuniva e riusciva a pareggiare i conti con Sene Pape che raccoglieva una rimessa lunga con le mani di Ravalli e con un tocco preciso beffava il portiere locale. Il Siracusa abbassava i ritmi e il Santa Croce prendeva coraggio, ma al 26′ subiva il raddoppio dei locali con un bolide di Iraci su calcio di punizione dal limite. Il Cigno non si disuniva e centoventi secondi dopo pareggiava con un tipo dal limite di Reale che si insaccava all’angolino basso destro del portiere aretuseo. Le emozioni non terminavano perché per un errato disimpegno di Generoso, Ficarrotta entrava in area biancazzurra e conquistava un penalty per un fallo di capitan Ravalli. Dal dischetto tirava Savasta, ma, Alcaraz con un riflesso felino ribatteva e salvava il risultato. Prima della fine del primo tempo, il Santa Croce aveva un’occasione clamorosa per passare in vantaggio su un’azione di corner, ma il tiro di Sene Pape a colpo sicuro era ribattuto sulla linea da un difensore locale. Nella ripresa il Siracusa entrava in campo deciso a fare sua la gara, ma doveva fare i conti con il Santa Croce e, soprattutto, con un super Alcaraz che in alcune situazioni blindava la porta biancazzurra, contribuendo a mantenere il risultato inalterato.

Di seguito il commento di mister Gaetano Lucenti

“Abbiamo giocato una delle migliori gare in trasferta, in un campo difficile e contro una squadra dalle qualità eccelse. I ragazzi hanno fatto una grande prestazione ed è il frutto del lavoro che abbiamo fatto in fase di preparazione della gara. La squadra è stata brava a soffrire, a difendere e a pungere nei giusti frangenti di gara, combattendo senza mai risparmiarsi contro un Siracusa che, secondo me è la squadra più completa di tutte quelle che finora abbiamo incontrato. I nostri avversari di oggi durante la partita hanno operato cinque cambi e non si è mai notato la differenza fra il sostituito e il sostituto, questo è un segnale importante sulla valenza del Siracusa che secondo me lotterà fino alla fine per la vittoria finale. Fare risultato al “De Simone” non è facile per nessuna squadra, ma noi ci siamo riusciti e devo dire con semplicità. Abbiamo sempre giocato a testa alta, mostrando un gioco semplice, ma efficace e finalmente, calciando anche da fuori area, senza incaponirci a cercare per forza la giocata. Da un tiro da fuori, infatti, è arrivata la rete di Reale e sono contento che i ragazzi hanno recepito quello che abbiamo discusso e provato in settimana. L’unica nota negativa della gara, sono stati i tre regali che la mia squadra ha concesso al Siracusa nell’occasione dei due gol e del rigore. Dobbiamo lavorare per correggere queste defezioni, ma dobbiamo anche lavorare per preparare la gara di sabato pomeriggio quando in casa affronteremo il forte Modica. Seppur consapevoli della forza dei nostri avversari, dobbiamo cercare di fare risultato perché la classifica si è fatta corta e abbiamo bisogno di incamerare punti per farci trovare pronti per il rush finale. Faccio un appello ai nostri sostenitori di starci vicini e sostenerci in questa gara difficile, contro un avversario di tutto rispetto. Dal canto nostro prepareremo la gara per poter ottenere il massimo risultato, ma siamo consapevoli che i nostri avversari non ci concederanno niente e che dovremo essere più bravi di loro per riuscire a conquistare i tre punti”.

Salva