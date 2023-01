Messe in sicurezza le 3 provinciali della zona montana Iblea

Finalmente messi in sicurezza le SP 62 ( che da Monterosso porta al bivio per Chiaramonte) , la SP 11 ( che da Monterosso porta a Monte Lauro) e la SP 11 ( che da Bucchieri porta a Giarratana). Oggi pomeriggio dalle 15 alle 20 sono intervenuti finalmente gli uomini ed i mezzi dei Rangers Europa di Monterosso Almo che su incarico del Dipartimento della Protezione Civile di Ragusa e della Provincia di Ragusa hanno sparso sul manto stradale delle tre arterie ben 2.500 chilogrammi di sale. Per questo lavoro capillare è stato usato il potente

Camion Bucher BU 200 4×4 con modulo spargisale seguito dal secondo mezzo un pick-up L200.

Dopo quanto successo nella provinciale 62 questa mattina

( ghiaccio su tutto il manto stradale, macchine messe di traverso e traffico in tilt) sicuramente questo intervento preventivo servirà a rendere la percorribilità viaria più sicura . Da rilevare anche che gli uomini dei Rangers di Monterosso erano intervenuti questa mattina sulla provinciale 62 per dare soccorso agli automobilisti in difficoltà con le loro autovetture. Nelle foto i potenti mezzi dei Rangers Europa di Monterosso mentre oggi pomeriggio operavano sulle tre strade provinciali.

