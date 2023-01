Calcio, Promozione. Frigintini espugna Ragusa

PRO RAGUSA – FRIGINTINI 0 – 2

PRO RAGUSA: Cavone, F. Licitra (26’ st. Zocco), Guastella, Gurrieri (35’ st. Iurato), Borrometi, Bettabghor,

Bufalino, Amenta (20’ st. Scalogna), Rimmaudo, Vitale (35’ st. Militello), Cultrera (12’ st. Camuti). Panchina:

Macias, Galeotti, Carnazza, Damaso, Iurato,. All. Alessandro Noto

FRIGINTINI: Caruso, Monopoli, Iozzia, Ruscica (14’ st. Gugliotta), Pianese, Di Martino, Navanzino (20’ st.

Sangiorgio), Fusca, Caccamo (23’ st. Calabrese), Noukri (43’ st. Celestre), Colombo (19’ pt. Giurdanella). In

panchina: Ruffino, Pisana, Tumino, Buscema. All. Samuele Buoncompagni.

Arbitro: Paolo Arculeo (Sez. Aia Catania); Assistenti: Pierluigi Di Mari (Siracusa) e Franzjoseph Grasso

(Acireale)

Reti: 32’ Ruscica, 42’ autogol Guastella.

Primo successo nel nuovo anno solare per i rossoblù del Frigintini Calcio. Pianese e compagni «espugnano» il «Biazzo» di Ragusa e fanno un bel balzo in avanti in classifica.

“Quello che più conta – afferma il presidente Salvatore Colombo, al termine della gara – è la condotta della squadra che ha messo in campo le qualità espresse nelle ultime giornate del girone di andata e nelle prime due del girone di ritorno. Solo che i risultati non sono stati al pari delle forze in campo e spesso siamo stati castigati da errori commessi in modo ingenuo. Con questo successo -conclude, il massimo esponente della società- speriamo di votare definitivamente pagina e collocarci in una posizione di classifica consona alle reali capacità tecniche dei nostri ragazzi”.

Il successo contro il Pro Ragusa assume maggiore valenza dal momento che i rossoblù distanziano di sei punti proprio gli avversari odierni. La gara. La squadra di Samuele Buoncompagni – ha disputato una gara accorta badando al sodo e sfruttando la giornata di gran vena di Mohamed Noukri. Centrocampo e difesa hanno fatto il resto e quando gli avversari hanno oltrepassato la linea del pericolo -in due circostanze- ci ha messo le mani Lorenzo Caruso. Il match si è deciso nel primo tempo con il gol di Enrico Ruscica (32’) e il raddoppio arrivato su autogol dei difensori ragusani (42’). Nei secondi 45’ di gioco i rossoblù hanno controllato l’evoluzione del gioco, i neroverdi hanno tentato sulle fasce, ma hanno trovato Monopoli e Iozzia insuperabili, al pari della

coppia centrale Pianese-Di Martino (ottima gara) e al termine del triplice fischio finale del direttore di gara il risultato era fermo sempre sul 2-0 per il Frigintini.

Salva