Viaggi, come spostarsi comodamente con tutta la famiglia

Moltissime persone ancora oggi conservano un bellissimo ricordo delle vacanze in famiglia, di quei viaggi interminabili in giro per l’Italia e l’Europa in automobile con la famiglia al completo. Tra piccoli inconvenienti che era facile incontrare, grandi aneddoti di viaggio e disavventure varie il divertimento però era assicurato. Quello che, infatti, conta è l’esperienza in sé non la destinazione, dando valore alle cose più semplici della vita. I lunghi viaggi in automobile per raggiungere le principali destinazioni per le vacanze estive e non solo, restano impressi nella memoria di molti e tutt’oggi è così. Infatti, le grandi migrazioni verso i principali luoghi di villeggiatura estiva o invernale ma anche città d’arte e grandi parchi di divertimenti sono ancora presenti nonostante esistono tanti altri mezzi di spostamento possibili. Vediamo di caprie come mai ancora molte famiglie scelgono l’automobile e come viaggiare low cost.

Perché scegliere ancora oggi l’automobile per i lunghi viaggi in famiglia

Muoversi in automobile resta la soluzione più comoda e pratica di tutte. Le ragioni sono molte a partire dalla flessibilità. Infatti, l’automobile è l’unico mezzo che segue in tutto e per tutto le diverse esigenze. Ci si può fermare quando si desidera e modificare il viaggio ogni volta che spunta fuori una nuova attrazione. È l’unico sistema che permette di arrivare esattamente alla destinazione, anche quella più remota nel luogo più sperduto che ci sia. Per stare comodi si può anche pensare alla soluzione del noleggio a lungo termine Cupra di Movenzia che mette a disposizione un veicolo confortevole e dalle ottime prestazioni senza essere proprietari.

L’automobile, se scelta con attenzione, consente di viaggiare comodi in anche più di 5 persone. Alcuni modelli sono omologati per 6 o 7 persone cioè una grande famiglia che possa includere nonni, cugini o zii, garantendo un viaggio comodo a tutti quanti, nessuno escluso. Altro aspetto fondamentale per affrontare un viaggio lungo in comodità riguarda il volume del bagaglio che deve essere sufficientemente ampio e largo per ospitare le valigie di tutti quanti, cosa impossibile con treni o voli aerei.

Come risparmiare durante un lungo viaggio in automobile

Ancora oggi l’automobile risulta la più economica rispetto ad altri mezzi di trasporto – vedi voli aerei, biglietti del treno o spostamenti in traghetto. Tuttavia, ciò non vuol dire che non si possa risparmiare ancora di più. Infatti, ci sono un sacco di piccoli trucchetti che tutti possono mettere in pratica per abbassare ancora di più le spese del viaggio come spostarsi in periodi meno affollati, cercare sconti e promozioni, prenotare con largo anticipo.

Uno degli aspetti da tenere presente nello scegliere il veicolo per un lungo viaggio in famiglia riguarda il tipo di motore tra quello a benzina, diesel, elettrico o ibrido, GPL, metano. Quando arriva il momento di fare rifornimento, i costi relativi al pieno sono quelli che incidono maggiormente. Oggi sono i motori elettrici e ibridi quelli che fanno risparmiare di più, ma bisogna mettere in conto i tempi di ricarica che spesso costringono molti a rinunciare e preferire ancora alimentazioni tradizionali seppur inquinanti per l’ambiente.

Per risparmiare durante un viaggio in automobile si dovrebbe inoltre prestare attenzione all’utilizzo dell’aria condizionata, se ci si sposta nel periodo estivo, perché questa incide e non poco sul consumo di carburante. Mantenere una velocità costante è poi utilissimo per evitare di spendere più del dovuto: non a caso, se ci si trova a scegliere un veicolo da noleggiare conviene optare per un modello che sia dotato di cruise control. Questa tecnologia permette infatti di impostare una velocità di marcia predefinita ed è comodissima per ridurre i consumi quando si viaggia in autostrada. Parliamo insomma di piccole accortezze, che però possono fare una bella differenza specialmente se la strada da percorrere è lunga.

