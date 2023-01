Modica. Chiara Provvidenza, Premio Donna Siciliana 2022

Ricevuta questo pomeriggio a Palazzo San Domenico dal Commissario Straordinario Domenica Ficano colei che è stata premiata come “Donna Siciliana 2022” si tratta del Maestro Chiara Provvidenza. La cerimonia per la consegna del premio, è stata organizzata dall’associazione Comunicazione Globale di Catania. Il premio mira a favorire la scoperta di giovani talenti siciliani e a promuovere la sensibilità del bello, del positivo e della produttività partendo dalle attività umane e professionali della donna siciliana. A consegnare il Premio oltre al Commissario Straordinario è stato il fondatore dell’evento, Antonio Omero. Parole di orgoglio sono state espresse dal Commissario Straordinario, il quale si è compiaciuto con Chiara Provvidenza per il suo percorso artistico, come performer e vocal coach. Impegnata nella corsa alla finale del Premio Chicco Bettinardi, dove la cantante è uno dei nuovi talenti del panorama vocale jazzistico italiano. Il mio augurio – ha detto il Commissario Straordinario – è quello che tanti altri giovani possano riuscire a raggiungere traguardi importanti come quello di Chiara. Un curriculum che si arricchisce di un nuovo riconoscimento che rende lustro all’intera città e che rende omaggio alla figura della donna nell’ambito artistico, sociale e umano. La cerimonia, alla quale erano presenti anche i genitori, i parenti, gli amici e numerosi fan, si è conclusa con la consegna da parte del Commissario Straordinario, del Giuramento di Castronovo.

Salva