M5S Ragusa, creazione marciapiede via Fieramosca sembra ormai dietro l’angolo

“Abbiamo sempre detto che, nel rispetto dei ruoli, l’Amministrazione comunale da una parte, l’opposizione dall’altra, la possibilità di potere contare sulla realizzazione di provvedimenti richiesti dalla cittadinanza costituisce un successo non da poco”.

Lo afferma il capogruppo del Movimento Cinque Stelle al Consiglio comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli, sottolineando che si tratta di “quella politica al servizio del cittadino che da sempre cerchiamo di attuare per dare risposte sui fronti più disparati. E così siamo certi che accadrà anche per quanto riguarda l’annosa questione della creazione del marciapiede di via Ettore Fieramosca che dal distributore di benzina nei pressi dell’Interspar dovrebbe condurre sino al tratto finale della via in questione. Tutto ciò attraverso il ritaglio di una somma dal piano di asfaltatura e ritracciatura delle strisce pedonali e delle linee di mezzeria. Sarebbe come essere andati un’altra volta a segno visto che l’Amministrazione comunale, così facendo, avrà ascoltato le nostre richieste ma, soprattutto, quelle dei cittadini che non vedevano l’ora che l’opera si realizzasse. Profetizziamo il futuro? Niente affatto. Riteniamo che il buon senso debba essere la cifra che contraddistingua la buona politica da tutto il resto. Per il bene di Ragusa”.

