Comiso. Il vice sindaco Cassibba si dimette da consigliere

Il vice sindaco, Roberto Cassibba, passa il testimone al Consiglio Comunale. Al suo posto entra l’avvocato Giorgio Iapichella, primo dei non eletti nella lista Comiso Vera.



Cassibba ha anche la delega ai lavori pubblici e servizi tecnici e tecnologici, si è dimesso dalla carica di Consigliere Comunale, come tra i punti all’ordine del giorno della seduta del civico consesso di giorno 17 gennaio. Cassibba, eletto nella lista Comiso Vera, la stessa con la quale si è presentato il Sindaco di Comiso, ha lasciato il posto al primo dei non eletti, l’avvocato Giorgio Iapichella.

“Diamo il benvenuto al nuovo consigliere – commenta Maria Rita Schembari -. È un ingresso importante, questo dell’avvocato Iapichella, per la sua formazione e la sua competenza che saranno un valore aggiunto a questo Consesso, nel segno della continuità”.

“ Ho accettato nell’interesse della città – aggiunge il neo consigliere – nella linea della continuità del mio predecessore, per portare avanti le istanze della città nell’interesse dell’Amministrazione che ha già ben lavorato in questi anni e, sicuramente, non mancherà di concludere bene il proprio mandato nel rispetto degli impegni presi con i cittadini di Comiso”.

(da sinistra il presidente del Consiglio, Salvatore Romano, il sindaco, Maria Rita Schembari, il neo consigliere, Giorgio Iapichella)

