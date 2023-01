Calcio. Il modicano Pitino nuovo DS del Novara

La Società Novara Football Club è lha raggiunto l’accordo, fino a giugno 2023, con Marcello Pitino quale nuovo direttore sportivo del Club. il dirigente di Modica, 64 anni, vanta un’esperienza trentennale nel settore calcistico, prima da calciatore e poi da dirigente, svolgendo negli anni il ruolo di direttore sportivo in piazze importanti tra Serie B e Serie C. Marcello Pitino metterà a disposizione fin da subito le proprie conoscenze per aiutare la squadra lungo il tragitto che la porterà al termine della stagione.

