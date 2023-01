Assemblea Fnaarc Ragusa. Ingallinera è il nuovo Presidente

La sede dell’associazione provinciale commercianti – Confcommercio di Ragusa ha ospitato l’assemblea provinciale della Fnaarc, la federazione delle associazioni degli agenti di commercio. La relazione del presidente uscente, Lorenzo Battaglia, è stata incentrata sui temi: dello sviluppo della categoria, che si va riducendo per quanto riguarda i numeri ma espandendo nelle competenze; della tutela delle sue necessità in materia contrattuale, fiscale e previdenziale, Enasarco innanzi tutto, ente in cui è imprescindibile che la rappresentatività della Federazione torni ad essere adeguata alla sua dimensione e articolazione in Italia; della opportunità per la categoria di continuare ad essere motore dello sviluppo professionale degli agenti iscritti ed anche del territorio, come è successo e sta ancora succedendo per il contributo fornito attraverso i suoi uomini di vertice, Roberto Sica e Salvo Ingallinera, alla realizzazione della Ragusa-Catania. Successivamente si è proceduto alla elezione del nuovo comitato direttivo che guiderà per i prossimi tre anni il sindacato degli agenti di commercio e sono risultati eletti Marco Blandino, Lorenzo Battaglia, Daniele Firrito, Salvo Ingallinera, Carmelo Licitra, Manuel Pacetto, Giancarlo Sgarioto, Roberto Sica e Luigi Vitale. Il direttivo, subito riunitosi, ha proceduto alla elezione, con voto unanime, del presidente, nella persona di Salvo Ingallinera, e del vicepresidente, nella persona di Luigi Vitale. Ha inoltre provveduto, ancora con voto unanime, a cooptare nel direttivo, per le sue specifiche competenze in area farmaceutica, Giovanni Ottaviano.

