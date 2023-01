Servizio Civile. Venti posti tra Modica e Pachino

Nella diocesi di Noto sono disponibili 20 posti per tre progetti, tra Modica e Pachino, riguardo al bando per il Servizio Civile che scadrà il prossimo 10 febbraio. Nello specifico quattro posti presso i Piccoli Fratelli in progetti assieme a ragazzi diversamente abili e 8 posti presso Casa don Puglisi, entrambi a Modica, per progetti con ragazze madri e bambini.

Per maggiori info e dettagli

Le giovani e i giovani interessati possono contattare, anche via whatsapp, il cell. 3332514260 .

Le domande vanno presentate esclusivamente tramite la piattaforma DOL del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Salva