Reddito di Cittadinanza. in 53 al servizio del Comune di Modica

Finalmente anche a Modica, i percettori del Reddito di cittadinanza sono stati chiamati dal Comune a dare il loro contributo in lavori di pubblica utilità a fronte del Reddito di cittadinanza

percepito.

L’iter sembra essersi definitivamente sbloccato e velocizzato e adesso il Comune di Modica potrà usufruire dell’apporto e della collaborazione di ben 122 Percettori del Rdc inseriti nei vari progetti utili alla collettività.

Sono stati individuati i soggetti percettori di Rdc da inserire negli otto progetti PUC messi a punto dal Comune di Modica, mentre altri soggetti percettori di Rdc sono stati segnalati dal CPI, sempre per gli stessi progetti.

In particolare, da Novembre scorso 53 Soggetti sono stati inseriti nei corsi di formazione per la Sicurezza sul Lavoro, e subito dopo gli stessi sono stati sottoposti a visita con il medico competente.

I PUC già avviati sono:

 “Vivo la Città”, con 10 partecipanti, in zona Modica Centro, Modica Alta e Contrada Zappulla,

impegnati al fine di assicurare il decoro urbano;

 “Manutenzione Spazi ed Edifici Comunali”, con 6 partecipanti in zona Modica Centro e Modica

Alta, con attività di supporto alla manutenzione ordinaria;

 “Studio in Biblioteca”, con 8 partecipanti, presso la biblioteca comunale;

 “Il mio Museo …Il nostro Museo”, con 2 partecipanti presso il Palazzo della Cultura.

Inoltre, in questi giorni saranno avviati i PUC relativi al Segretariato Sociale con 7 unità e quelli inerenti alla Vigilanza nelle Scuole con 6 unità e di seguito i rimanenti due.

Per ogni PUC è stato individuato un Responsabile dipendente comunale mentre il numero dei soggetti impegnati nei vari PUC è in continua evoluzione, in considerazione che non è stato ancora raggiunto il numero di unità previste per ciascun progetto, pertanto, al completamento del monte ore di lavoro previste per ciascun soggetto, si provvederà ad avviare nuovi percettori Rdc.

Tutti i partecipanti saranno impegnati per un minimo di otto ore settimanali e sono assicurati con Inail e opportuna polizza assicurativa, stipulata dal Comune di Modica.

Il M5S di Modica, per tramite del suo portavoce, il Consigliere Comunale, Marcello Medica, esprime soddisfazione per il risultato ottenuto grazie anche al proprio impegno, attraverso le tante sollecitazioni che in questi anni sono state avanzate all’Amministrazione Comunale.

“Adesso – dichiara Medica – grazie anche all’impegno fattivo del Commissario straordinario e del personale del Settore competente, raccogliamo i risultati tanto attesi. Il Comune di Modica, infatti, può contare su decine di unità per lavori di ogni tipo e a costo quasi zero per l’Ente, mentre i Percettori partecipanti si sentono realizzati per il lavoro messo a servizio della propria comunità e tutto ciò a dimostrazione che il Reddito di cittadinanza funziona se lo si vuol far funzionare”.

