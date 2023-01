Webuild SpA si aggiudica il primo lotto della “Ragusa-Catania”

l’Impresa Webuild S.p.A. (associata ANCE) con un importo offerto di circa 200.000.000 di euro si aggiudica provvisoriamente la gara del primo lotto del raddoppio della SS514-SS194 (Ragusa-Catania) che da Contrada Castiglione arriva al ponte sul fiume Dirillo (SP 5).

“La notizia è fra quelle buone di questo inizio d’anno!”, questo il primo commento a caldo del Presidente di ANCE Ragusa, Giorgio Firrincieli, subito dopo la pubblicazione sul sito dell’ANAS della conclusione delle operazioni di apertura delle offerte da parte della Commissione aggiudicatrice.

“Il fatto che sia Webuild SpA, la più grande impresa italiana, la dodicesima in Europa, con un fatturato di oltre 6 miliardi di Euro, 35.000 dipendenti e cantieri in tutto il mondo, ad aggiudicarsi il lotto ricadente in provincia di Ragusa ci fa ben sperare anche in materia di tempistiche nella realizzazione (ricordiamo che Webuild, ex Salini-Impregilo, è l’impresa che a tempi da record ha messo su il ponte di Genova!)”, continua Firrincieli, “Adesso non ci rimane che aspettare i tempi tecnici di verifica dei requisiti posseduti, che comunque si prospettano brevissimi, e la successiva firma del contratto e, quindi, l’avvio del cantiere. Il mio primo plauso va all’ANAS e alla struttura commissariale per come celermente ha svolto la complicata procedura.”

Il valore posto a base di gara del Lotto 1 era di € 219.169.197,86 e Webuild ha offerto € 200.002.891,08, ovvero un ribasso del 5,14%. Si prevede una durata di circa 1.095 giorni (3 anni) dalla data di consegna dei lavori.

Aggiudicati anche il Lotto 2 (importo a base d’asta 277.860.064 euro – ribasso 9,565%) all’Impresa I.C.M. S.p.A., il Lotto 3 (importo a base d’asta 235.005.552 euro– ribasso 5,345%) al raggruppamento temporaneo Rizzani de Eccher – Manelli impresa Srl e il Lotto 4 (importo a base d’asta 369.350.720 euro – ribasso 3,539%) al raggruppamento temporaneo Cosedil S.p.A. – D’Agostino Costruzioni Generali Srl – Fincantieri Infrastructure S.p.A.

