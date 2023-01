Questa sera sul Real Time si sfideranno tre pasticcerie modicane

Questa sera alle 21.20 su Real time canale 31, andrà in onda la puntata di Cake star in cui si sfideranno tre pasticcerie modicane.

Il famoso programma fa tappa nella città del cioccolato dove vedrà sfidarsi la pasticcera Fede di Modica Alta, il Caffè Adamo di Modica Bassa e il Cafè Infante di Via Sacro Cuore.

In ogni puntata, tre pasticceri esperti si sfidano per conquistare il palato esigente dei due giudici e dei loro avversari, cercando di guadagnare le tanto ambite 5 stelle. Come sempre ogni sfidante viene giudicato in tre categorie: la location della pasticceria, il cabaret di paste e il “pezzo forte”. Ogni concorrente avrà la possibilità di coinvolgere il proprio cliente habitué che avrà l’arduo compito di far assaggiare a Katia e Damiano il suo dolce preferito e far guadagnare alla pasticceria un bonus di 5 stelle aggiuntive. Se, grazie al bonus, la pasticceria vince la puntata anche il cliente habitué potrà aggiudicarsi un “premio” a sua scelta: da un corso di pasticceria a una meringa… gigante!

VIDEO

Salva