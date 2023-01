Pallamano, KeyJey in casa col Cus Palermo

Quinta giornata di ritorno del campionato di pallamano di Serie A2 con la KeyJey Ragusa che sarà di nuovo impegnata tra le mura amiche e che, stavolta, riceverà la visita della terza forza del campionato, il Cus Palermo, che può vantare dodici punti in classifica. Il match che inizia alle 19 vedrà ancora una volta in campo le giovani leve del sette ragusano affidato alle cure tecniche di Adam Klimek il quale dovrà dimostrare di avere fatto superare, al gruppo, la fase d’impasse della scorsa settimana con Il Giovinetto. “Siamo certi – spiegano dalla Keyey Ragusa – che il tecnico avrà utilizzato le parole giuste per stimolare i ragazzi e cercare di trarre il meglio da ognuno di loro già in occasione della partita di domani. Siamo chiamati, ancora una volta, a dimostrare di potere gettare il cuore oltre l’ostacolo. Occorre, però, la massima determinazione, cercando sempre di fare girare la palla, così come chiesto dalla panchina. I nostri giovani sono in gamba, non possiamo, però, fare compiere loro il passo più lungo della gamba. Di certo, questa grande esperienza formativa li aiuterà molto nel cammino che stanno compiendo per assicurare un adeguato ricambio generazionale alla nostra squadra”.

Salva