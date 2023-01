Calcio. Scicli C. R., si dimette il Dg Puglisi

Dopo aver portato a compimento le ultime operazioni di mercato, a sorpresa si registra il distacco fra lo Scicli e il direttore generale Peppe Puglisi, il quale ha rassegnato le proprie dimissioni al Presidente Massari. Da capire allora i relati motivi che stanno alla base di questo distacco, anche se l’ormai ex dg dalle sue dichiarazioni lascia trasparire qualcosa: “Dopo aver concluso, per come richiesto da società e staff tecnico, le operazioni in entrata ed uscita durante la fase del mercato di dicembre – così Puglisi– è per me giunto il momento dei saluti. Questo non è un addio, ma solo un arrivederci, lascio la società Scicli, consapevole di aver fatto tutto quello che il Presidente mi ha chiesto di fare in questi splendidi anni, e convinto che questo sia un gruppo di ragazzi davvero eccezionale, sia dal punto di vista professionale sia umano. A seguito di alcune indiscrezioni che hanno associato il mio nome come prossimo Assessore allo sport nella giunta Marino, penso sia doveroso rassegnare le mie dimissioni.”

